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13:44, 29 апреля 2025Бывший СССР

На Украине оценили репутацию Порошенко

Нацбанк Украины назвал Порошенко лицом с небезупречной репутацией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) признал бывшего президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) «лицом с небезупречной репутацией». Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков (признан иноагентом в РФ и внесен в список террористов и экстремистов), передает РИА Новости.

«НБУ по собственной инициативе решил рассмотреть вопрос о том, является ли Порошенко "лицом с небезупречной репутацией"», — написал адвокат.

По его словам, решение было принято комитетом по надзору и регулированию деятельности банков НБУ и позволяет принять определенные меры по установлению контроля над некоторыми банковскими учреждениями. Новиков добавил, что его не пустили на заседание комитета, а НБУ и его руководитель Андрей Пышный участвуют в политическом преследовании Порошенко.

Бывший президент Украины попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины в феврале 2025 года. В рамках имеющихся ограничений бывшему главе государства запрещено совершать различные торговые операции и выводить деньги за рубеж.

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