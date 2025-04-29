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08:44, 29 апреля 2025Мир

На Западе предрекли Украине сложности с удержанием линии фронта

WSJ: Киеву будет сложно удержать линию фронта в связи с нехваткой людей и помощи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украине будет сложно удержать линию фронта в связи с нехваткой людей и истощением запасов заранее переданных США артиллерийских орудий. Об этом заявил венский аналитик по вопросам обороны Франц-Штефан Гади, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам аналитика, в ближайшие несколько месяцев переданная Киеву артиллерия, скорее всего, закончится, а Европа не сможет восполнить отсутствие помощи Вашингтона.

«Я не ожидаю никаких резких изменений или краха линии фронта... но в целом тенденции не являются положительными для Украины. В какой-то момент удары беспилотников не смогут заменить отсутствие пехоты», — отметил он.

Гади объяснил, что из-за нехватки оружия Украина вынуждена будет снизить интенсивность стрельбы. На этом фоне даст о себе знать проблема нехватки людей на фронте. Даже наращивание производства беспилотников не улучшит ситуацию для Киева.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что остановка военной американской помощи будет критичной для Киева. Это связано с тем, что абсолютное большинство тяжелых систем вооружения, артиллерии, бронированных машин произведено в США.

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