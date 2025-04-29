Раскрыты последствия прекращения военной помощи США Украине

Полковник Матвийчук: Украина ослепнет без США

Абсолютное большинство тяжелых систем вооружения, артиллерии, бронированных машин произведено в США, потому остановка военной помощи страны Украине будет критичной, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также добавил, что Украина ослепнет без разведывательных данных США.

«Тяжелые системы вооружений, артиллерия, бронемашины — 75 процентов из всей техники производства США. Европа, конечно, помогает, но далеко не в таких объемах. Кроме того, в основе финансового существования Украины именно американские деньги. Это платежи на социальные нужды, на оборону, военным. Поэтому в случае, если поддержка вдруг прекратится, Украина продержится пару месяцев, а затем вынуждена будет объявить себя банкротом», — сказал Матвийчук.

Катастрофой, по словам военного, станет и прекращение передачи Украине американских разведывательных данных. Он подчеркнул, что без этой информации страна ослепнет на поле боя.

«Разведданные отрабатываются офицерами американской армии, а затем доводятся до Украины через единую систему управления. По этим данным работают системы нанесения ударов: гаубицы, ракеты. Если эту программу вдруг свернут, Украина ослепнет. Ведь Европа тоже получает разведданные от США, своих спутниковых систем у них нет», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Верховной Раде заявили, что прекращение военной помощи Украине от США станет катастрофой. Следовательно, Киев не должен спорить с президентом Дональдом Трампом, потому что украинская сторона может потерять Америку в качестве основного помощника.