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20:00, 29 апреля 2025Мир

На Западе узнали о попытках Уиткоффа убедить Путина пойти на уступки по территориям

Bloomberg: Уиткофф пытался убедить Путина пойти на уступки по территориям
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Стивен Уиткофф и Владимир Путин

Стивен Уиткофф и Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пытался убедить российского лидера Владимира Путина пойти на уступки по территориям в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Уиткофф пытался убедить Путина в том, что Россия должна согласиться на прекращение огня, которое остановит боевые действия вдоль нынешних линий фронта», — утверждается в публикации.

Это условие предполагает отказ России от подконтрольных Украине частей Запорожской, Херсонской областей и Донбасса. По данным агентства, Путин отверг это условие. В материале отмечается, что переговоры по вопросу территорий зашли в тупик, который можно преодолеть за счет прямого контакта Путина и президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп оценил текущее развитие украинского конфликта, заметив, что он находится на завершающем этапе.

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