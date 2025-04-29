Трамп: Конфликт на Украине находится на завершающем этапе

Президент США Дональд Трамп оценил текущее развитие украинского конфликта, заметив, что он находится на завершающем этапе. Об этом политик заявил в беседе с журналом The Atlantic.

«Нам предстоит наблюдать за развитием событий в течение примерно недели. Мы находимся на завершающем этапе. И снова повторю: это война [экс-президента США Джо] Байдена. Я не намерен брать на себя ответственность за нее — не хочу, чтобы она была на мне», — высказал глава Белого дома свое мнение касательно политической ситуации.

Трамп добавил, что украинский конфликт вообще не должен был начинаться, и, «если бы все зависело от» него, его действительно удалось бы избежать.

Ранее Дональд Трамп назвал себя спасителей Украины. Он напомнил, что во время своего первого президентского срока предоставил Киеву переносные ракетные комплексы Javelin, без которых армия страны была бы разгромлена очень быстро.