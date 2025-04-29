Над еще одним российским городом прогремели взрывы

В Нижегородской области местные жители услышали несколько хлопков в небе. Как уточняет Telegram-канал Shot, были сбиты воздушные цели над Дзержинском.
«По словам местных, они проснулись от громких хлопков и сработавших автомобильных сигнализаций в районе 02:45 ночи», — сказано в сообщении.
По предварительным данным, на земле не зафиксировано никаких разрушений, никто не пострадал. Официальная информация пока не поступала.
Ранее сообщалось о взрывах над Обнинском в Калужской области. Кроме того, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Рязанскую область.