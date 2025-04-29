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05:25, 29 апреля 2025Россия

Над еще одним российским городом прогремели взрывы

Shot: Над Дзержинском сбили несколько воздушных целей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Рязанской области

Фото: Unsplash

В Нижегородской области местные жители услышали несколько хлопков в небе. Как уточняет Telegram-канал Shot, были сбиты воздушные цели над Дзержинском.

«По словам местных, они проснулись от громких хлопков и сработавших автомобильных сигнализаций в районе 02:45 ночи», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, на земле не зафиксировано никаких разрушений, никто не пострадал. Официальная информация пока не поступала.

Ранее сообщалось о взрывах над Обнинском в Калужской области. Кроме того, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Рязанскую область.

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