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06:08, 29 апреля 2025Мир

Названы три этапа возможного мирного процесса по Украине

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль допустила урегулирование на Украине в три этапа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Reuters

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что процесс урегулирования конфликта на Украине может пройти в три этапа. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению Кнайсль, в первую очередь может быть достигнуто техническое перемирие.

«После перемирия нужен официальный договор о прекращении огня, который должен быть тщательно согласован. И только после этого, при наличии мониторинга и механизмов контроля, можно будет говорить о начале мирного процесса», — уточнила она.

Дипломат добавила, что итоги урегулирования будут содержать «новые, более масштабные соглашения по безопасности, которые должны выходить далеко за рамки урегулирования отношений только между Москвой, Киевом и Вашингтоном».

Ранее Кнайсль заявила, что Европейский союз без помощи США не может поддержать Украину в военном отношении. По ее словам, Европа очень нуждается в американской военной промышленности.

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