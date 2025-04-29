Названы три этапа возможного мирного процесса по Украине

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль допустила урегулирование на Украине в три этапа

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что процесс урегулирования конфликта на Украине может пройти в три этапа. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению Кнайсль, в первую очередь может быть достигнуто техническое перемирие.

«После перемирия нужен официальный договор о прекращении огня, который должен быть тщательно согласован. И только после этого, при наличии мониторинга и механизмов контроля, можно будет говорить о начале мирного процесса», — уточнила она.

Дипломат добавила, что итоги урегулирования будут содержать «новые, более масштабные соглашения по безопасности, которые должны выходить далеко за рамки урегулирования отношений только между Москвой, Киевом и Вашингтоном».

Ранее Кнайсль заявила, что Европейский союз без помощи США не может поддержать Украину в военном отношении. По ее словам, Европа очень нуждается в американской военной промышленности.

