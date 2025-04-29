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01:30, 29 апреля 2025Россия

Очевидцы сообщили об атаке беспилотников ВСУ на Обнинск в Калужской области

Mash: Очевидцы сообщили об атаке беспилотников ВСУ на Обнинск Калужской области

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Очевидцы сообщили об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Обнинск в Калужской области, передает Telegram-канал Mash.

«Местные сообщают о хлопках на улице Курчатова и дрожащих окнах со стенами», — говорится в публикации. Отмечается, что звуки слышали также жители соседнего города Жуков.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что в Рязани прогремело минимум пять взрывов в стороне местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Предварительно, НПЗ попытались атаковать украинские беспилотники. Очевидцы слышали характерный звук пролета дронов.

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