Опытный российский анестезиолог получил срок за стоившую пациентке жизни ошибку

Врача-анастезилога наказали ограничением свободы за смерть пациентки

В Московской области полтора года ограничения свободы дали российскому анестезиологу, допустившему ошибку, не совместимую с жизнью пациентки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «МК».

В апреле 2023 года в больницу Серебрянных прудов поступила 44-летняя женщина, желавшая избавится от камней в почках. Необходимо было провести ей ларингоскопию, чтобы во время операции пациентка могла дышать через горло. В силу особенности пациентки необходимо было провести видеоларингоскопию или интубацию при помощи бронхоскопа, когда пациент находится в сознании.

Анастезиолог понадеялся на свой опыт, стал вводить трубку стандартных образом и повредил трахею и несколько шейных позвонков. Попытка его коллег помочь спасти женщину успеха не имела. Врач отказался признавать вину и пытался обвинить в ошибке хирурга, но экспертиза пролила свет на случившееся.

Суд учел личность медика, его заслуги в борьбе с коронавирусом и награждение Орденом Пирогова.

Ранее сообщалось, что в России начался процесс освобождения врачей, осужденных за гибель пациентов, от отбытия наказания