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14:47, 29 апреля 2025Силовые структуры

Оставившему младенца в лесу российскому студенту дали большой срок

Архангелогородец получил 17 лет за убийство сына, рожденного 15-летней девушкой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Оставивший новорожденного в лесу россиянин предстанет перед судом за расправу

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Архангельский областной суд огласил приговор в отношении 19-летнего студента техникума, который около двух лет назад оставил новорожденного сына в лесу. Ребенка ему родила 15-летняя девушка в торговом центре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Молодого человека признали виновным в расправе над малолетним, развратных действиях, изготовлении и распространении порнографии среди несовершеннолетних и иных половых преступлениях. В общей сложности он получил 17 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, все произошло в августе 2023 года. Студент узнал, что 15-летняя девушка родила от него ребенка в общественном туалете торгового центра, и приехал на место. Он завернул младенца в одежду и отвез в лесополосу в районе улицы Энтузиастов, где оставил лежать на земле. Мальчик не выжил.

В ходе следствия выяснилось, что молодой человек вступал в половую связь с двумя 15-летними девушками. Одну из них он склонил к изготовлению порноматериалов и отправке их ему, а также сам изготавливал подобные материалы для отправки.

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