Оставивший новорожденного в лесу россиянин предстанет перед судом за расправу

Жителя Архангельска осудят за убийство сына, рожденного 15-летней девушкой

В отношении 19-летнего жителя Архангельска, который оставил своего новорожденного сына в лесу, завершили расследование уголовного дела. Ребенка в торговом центре ему родила 15-летняя девушка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, в августе 2023 года юноша узнал, что 15-летняя девушка родила от него ребенка в общественном туалете торгового центра, и приехал туда. После этого он завернул новорожденного в одежду и оставил его в лесополосе в районе улицы Энтузиастов.

Кроме того, ранее молодой человек вступал в половую связь с двумя 15-летними девушками. Одну из них он склонил к изготовлению и отправке ему материалов порнографического содержания, а также сам изготавливал и отправлял ей материалы подобного содержания. Во время следствия он находился под стражей.

В ходе допроса он частично признал свою вину.

Молодой человек обвиняется по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью»), части 1 статьи 135 («Развратные действия в отношении несовершеннолетнего»), части 4 статьи 134 («Половое сношение с несовершеннолетними»), пункту «г» части 2 статьи 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)») и пункту «б» части 3 статьи 242 («Незаконное изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних») УК РФ.