Открыт инновационный способ защиты от кариеса

Biomaterials Science: Создано защищающее от кариеса покрытие для зубной эмали

Российские ученые в составе международной команды разработали покрытие для зубной эмали, которое подавляет развитие бактерий, вызывающих кариес. Описание разработки опубликовано в журнале Biomaterials Science.

Новое покрытие основано на нанокристаллическом гидроксиапатите — основном минеральном компоненте эмали — и соединениях хинолина, обладающих антибактериальными свойствами. Смесь наносится на поверхность зуба и за 30 минут образует прочную защитную пленку, которая восстанавливает структуру эмали и препятствует образованию бактериального налета.

Традиционные средства защиты зубов, такие как фторсодержащие препараты, часто недостаточно долговечны и не обладают противомикробным эффектом. Новая разработка, напротив, подавляет рост Streptococcus spp. — бактерий, активно участвующих в развитии кариеса.

Испытания показали, что по прочности покрытие лишь немного уступает естественной эмали. В будущем ученые планируют изучить его долговечность в условиях, приближенных к реальной клинической практике, и подтвердить его безопасность при длительном использовании.