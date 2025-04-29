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13:37, 29 апреля 2025Наука и техника

Открыт инновационный способ защиты от кариеса

Biomaterials Science: Создано защищающее от кариеса покрытие для зубной эмали
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Российские ученые в составе международной команды разработали покрытие для зубной эмали, которое подавляет развитие бактерий, вызывающих кариес. Описание разработки опубликовано в журнале Biomaterials Science.

Новое покрытие основано на нанокристаллическом гидроксиапатите — основном минеральном компоненте эмали — и соединениях хинолина, обладающих антибактериальными свойствами. Смесь наносится на поверхность зуба и за 30 минут образует прочную защитную пленку, которая восстанавливает структуру эмали и препятствует образованию бактериального налета.

Традиционные средства защиты зубов, такие как фторсодержащие препараты, часто недостаточно долговечны и не обладают противомикробным эффектом. Новая разработка, напротив, подавляет рост Streptococcus spp. — бактерий, активно участвующих в развитии кариеса.

Испытания показали, что по прочности покрытие лишь немного уступает естественной эмали. В будущем ученые планируют изучить его долговечность в условиях, приближенных к реальной клинической практике, и подтвердить его безопасность при длительном использовании.

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