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12:47, 29 апреля 2025Силовые структуры

Передававшего Украине данные о Крымском мосте и нефтебазе россиянина отдали под суд

ФСБ отдала под суд жителя Керчи за передачу Киеву данных о Крымском мосте и базе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следователь ФСБ передал в суд уголовное дело о госизмене, в которой обвиняется 29-летний житель Керчи, сотрудничавший с украинской спецслужбой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

Расследование завершено. По данным российской спецслужбы, мужчина по собственной инициативе вышел на связь с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и получил задание о сборе и передаче сведений о военных объектах и критической инфраструктуре на территории Крыма для нанесения по ним ударов украинской армии. Фигурант дела передал противнику информацию о нефтебазе в Феодосии, Крымском мосте и объектах Вооруженных сил России.

Его противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ и задержали. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации»).

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