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11:21, 29 апреля 2025Из жизни

Погоня белого медведя за россиянином попала на видео

На Шпицбергене мужчина в последний момент спасся от белого медведя
Юлия Юткина
Юлия Юткина

На острове Шпицберген белый медведь погнался за россиянином. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Медведь преследовал мужчину на одном из предприятий российского треста «Арктикуголь». Тот пытался отстреливаться, другие надеялись отогнать хищника свистом, громкими звуками и криками «Ушел!»

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Мужчина спасся от медведя в последний момент, запрыгнув на снегоход. Погоня попала на видео.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш медведь набросился на женщину и вцепился ей в спину. Ее спасли случайные прохожие.

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