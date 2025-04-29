Погоня белого медведя за россиянином попала на видео

На Шпицбергене мужчина в последний момент спасся от белого медведя

На острове Шпицберген белый медведь погнался за россиянином. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Медведь преследовал мужчину на одном из предприятий российского треста «Арктикуголь». Тот пытался отстреливаться, другие надеялись отогнать хищника свистом, громкими звуками и криками «Ушел!»

Мужчина спасся от медведя в последний момент, запрыгнув на снегоход. Погоня попала на видео.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш медведь набросился на женщину и вцепился ей в спину. Ее спасли случайные прохожие.