Политолог оценил возможность США склонить Зеленского к миру

Политолог Денисов: У США не получается сломать сопротивление Зеленского

У Соединенных Штатов Америки не получается сломать сопротивление Владимира Зеленского, и они выдают желаемое за действительное. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

«[Президент США Дональд] Трамп не сумел решить проблему кавалерийским наскоком. Украина же до сих пор не потерпела стратегическое поражение», — высказался он. По словам политолога, Зеленский верит, что может сопротивляться дальше, а значит, «в немедленной капитуляции нет никакой нужды».

Тем временем политолог Александр Дудчак заявил, что при желании американский лидер мог бы моментально все изменить — для этого достаточно остановить поставки вооружений и разведданных Украине, однако этого не происходит. «Хорошо, что президент США говорит о признании Крыма российским. Но для Москвы это ничего принципиально не меняет (...) Что действительно имело бы значение, так как это призыв вывести ВСУ с новых территорий», — отметил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым. Американский лидер также сообщил, что его встреча с Зеленским в Ватикане прошла хорошо. По его словам, политик «стал спокойнее», чем на переговорах в Вашингтоне.