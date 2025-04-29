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03:37, 29 апреля 2025Мир

Пошлины Трампа посчитали подарком для Си Цзиньпина

WSJ: Пошлины Трампа стали подарком для Си Цзиньпина, подорвав авторитет США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт товаров стало настоящим подарком для Китая, поскольку они подорвали авторитет Вашингтона на мировой арене. Такое мнение выразили в газете The Wall Street Journal (WSJ).

«Китай уже пользуется этим и "обхаживает" союзников США как более надежный гигантский рынок. <...> Пошлины Трампа в отношении союзников — это настоящий подарок [лидеру КНР] Си Цзиньпину», — отмечает издание.

Редакционная коллегия издания предупреждает, что достичь новых торговых соглашений будет довольно сложно, и в результате введения пошлин могут возникнуть серьезные проблемы, угрожающие второму президентскому сроку Трампа.

Как отмечается, вторые президентские сроки обычно не бывают успешными, и судя по первым ста дням работы Дональда Трампа, его ждет то же самое. Ему необходимо провести серьезные изменения, если он хочет оградить свои последние годы на посту от экономических и внешнеполитических кризисов, которые он сам же и создал, заключает WSJ.

Ранее стало известно, что Трамп объявил о планах по снижению таможенных пошлин на товары из Китая. «Показатель в 145 процентов действительно очень высок. И он не будет оставаться на таком уровне. Он существенно уменьшится, но не станет нулевым», — говорил он.

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