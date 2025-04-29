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07:05, 29 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее цен на квартиры в 2025 году

Риелтор Бендриков: Цены на квартиры не будут расти до конца 2025 года
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Цены на квартиры остановились и не будут подниматься в 2025 году, считает риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Он также пояснил, что законопроект о запрете покупки жилья дороже миллиона рублей за наличные в случае принятия вряд ли повлияет на ценообразование на рынке недвижимости.

Ранее стало известно о подготовке законопроекта, которым планируется запретить россиянам покупку жилья за наличные деньги, если его стоимость превышает миллион рублей. По словам автора инициативы депутата Светланы Разворотневой, закон могут принять до конца 2025 года.

«Конечно, может повлиять. В любом случае остались люди, у которых есть наличные, у которых есть валюта. Есть те люди, которые хотят указать неполную сумму в договоре, и их никто не отменял, а все такие сделки проходят в основном за наличные. На ценообразование это вряд ли может как-то повлиять», — сказал Бендриков, отвечая на вопрос о влиянии законопроекта на рынок недвижимости.

Он также отметил, что цены на квартиры в 2025 году расти не будут и уже полгода рост цен на жилую недвижимость остановился.

«У застройщиков есть скидки до 10 процентов при полной оплате, причем у всех, как по Москве, так и по разным регионам. На вторичном рынке объявления, которые выставлены, все продаются с дисконтом, все торгуются. Расти то некуда, покупательская способность у населения низкая из-за высоких ипотечных ставок, а в основном все сделки ипотечные. Количество сделок очень сильно сократилось», — пояснил эксперт.

Если у человека есть нужда в приобретении квартиры, то нужно покупать, дал совет риелтор. В 2025-2026 году ничего на рынке недвижимости не поменяется кардинально, считает Бендриков.

У нас уже четвертый раз ключевая ставка сохраняется, поэтому если у людей есть какая-то потребность в приобретении квартиры, то можно смотреть, пробовать торговаться и приобретать

Олег Бендриковэксперт по недвижимости

Эксперт по недвижимости думает, что обвала рынка не произойдет и советует покупать квартиру по потребности, но щепетильно проверяя документы.

Ранее россиянам, планирующим покупку квартиры в 2025 году, посоветовали не брать рассрочку с переходом в ипотеку на год.

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