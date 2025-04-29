Президент Финляндии запретил России играть с Трампом

Президент Финляндии Стубб запретил России играть с Трампом

Президент Финляндии Александр Стубб запретил России играть с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее заявление он сделал в интервью The New York Times.

«У президента заканчивается терпение, и теперь мы увидели заявления, которые являются довольно жесткими по отношению к [российскому лидеру Владимиру] Путину и России. Поэтому я просто надеюсь, что Кремль понимает, что нельзя играть с президентом Трампом», — сказал политик.

Стубб добавил, что почувствовал раздражение американского лидера. По мнению президента Финляндии, выход Трампа из себя может фактически сдвинуть ситуацию в правильном направлении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Трамп разочарован ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, его терпение «уже на исходе». Она не называла конкретных имен, но подчеркивала, что Вашингтон хочет видеть усилия со стороны Москвы и Киева.