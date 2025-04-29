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11:21, 29 апреля 2025Россия

Путин призвал бороться со сторонниками идеи национального превосходства

Путин призвал бороться с теми, кто хочет оправдать преступления нацистов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал бороться со сторонниками идеи национального превосходства. С таким заявлением он выступил перед участниками историко-документальной выставки «Без права на забвение», приуроченной к 80-летию Победы, передает РИА Новости.

«Мы должны (...) давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности», — обозначил Путин.

В своем выступлении глава государства призвал «отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу». Он также добавил, что фальсификация исторических фактов приводит к разрушительным последствиям.

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