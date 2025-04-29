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15:23, 29 апреля 2025Силовые структуры

Пять бойцов ВСУ получили сроки за тяжкие преступления против жителей Курской области

Бойцам 21-й бригады ВСУ дали 15 и 16 лет за преступления в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

2-й Западный окружной военный суд приговорил пятерых военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к срокам от 15 до 16 лет колонии за тяжкие преступления против жителей Курской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в главной военной прокуратуре.

Как установил суд, в августе-сентябре 2024 года Владимир Гаврилес, Владимир Марцинкевич, Андрей Кухаришин, Андрей Кучерук и Виктор Недашковский в составе боевых колонн вторглись на территорию Суджанского района Курской области. Они запугивали гражданских, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации, вели наблюдение за российскими войсками и регулярно открывали огонь.

В ходе боев украинцы попали в плен. Им предстоит отбывание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии суд заочно приговорил к тюремному заключению пятерых членов полка имени Кастуся Калиновского, который сражается в составе Вооруженных сил Украины.

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