Пять бойцов ВСУ получили сроки за тяжкие преступления против жителей Курской области

Бойцам 21-й бригады ВСУ дали 15 и 16 лет за преступления в Курской области

2-й Западный окружной военный суд приговорил пятерых военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к срокам от 15 до 16 лет колонии за тяжкие преступления против жителей Курской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в главной военной прокуратуре.

Как установил суд, в августе-сентябре 2024 года Владимир Гаврилес, Владимир Марцинкевич, Андрей Кухаришин, Андрей Кучерук и Виктор Недашковский в составе боевых колонн вторглись на территорию Суджанского района Курской области. Они запугивали гражданских, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации, вели наблюдение за российскими войсками и регулярно открывали огонь.

В ходе боев украинцы попали в плен. Им предстоит отбывание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии суд заочно приговорил к тюремному заключению пятерых членов полка имени Кастуся Калиновского, который сражается в составе Вооруженных сил Украины.