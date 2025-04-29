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08:19, 29 апреля 2025Мир

Раскрыт план США по окончательному прекращению боевых действий на Украине

CNN: План США состоит в признании российскими потерянных Украиной территорий
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Pixabay

План США по окончательному прекращению боевых действий на Украине состоит в признании российскими потерянных Киевом с 2022 года территорий. Об этом пишет CNN со ссылкой на чиновников, знакомых с планом.

«План США по окончательному прекращению боевых действий включает признание Вашингтоном контроля России над Крымом (...) и предоставление России дополнительных украинских территорий, оккупированных с момента начала ее полномасштабного вторжения в 2022 году», — рассказали собеседники телеканала.

Ранее агентство Reuters утверждало, что ознакомилось с документом, в котором озвучены предложения США по прекращению боевых действий между Россией и Украиной. Он был представлен европейским чиновникам спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на встрече в Париже 17 апреля. По данным Reuters, проект урегулирования конфликта предусматривает возврат Киеву территории в Харьковской области. При этом Соединенные Штаты готовы де-юре признать Крым и фактически закрепить за Москвой контроль над территориями Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), частью Запорожской и Херсонской областей.

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