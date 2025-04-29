Раскрыта неожиданная польза томатов

APS: Ликопин, содержащийся в томатах, помогает в борьбе с лишним весом

Соединение, придающее томатам и арбузам ярко-красный цвет, может помогать в борьбе с набором веса. Новые данные о свойствах ликопина, главного активного компонента томатов, были представлены на ежегодном саммите Американского физиологического общества в Балтиморе.

Ликопин — это природный антиоксидант и противовоспалительное соединение, которое активно вырабатывается в помидорах и других красных фруктах. Его также выпускают в виде пищевых добавок, однако влияние добавок на здоровье пока недостаточно изучено. Ученые из Северного государственного университета США решили выяснить, может ли употребление томатов и содержащегося в них ликопина защитить организм от ожирения.

Их внимание привлекли результаты более ранних экспериментов, где добавки эстрогенов помогали рыбкам данио избежать набора веса при переедании. Поскольку ликопин влияет на те же биохимические пути, что и эстрогены, исследователи провели серию экспериментов с рыбами, которых кормили жирной пищей с добавлением томатного экстракта, эстрогенов или чистого ликопина.

Оказалось, что томатный экстракт эффективнее защищал от набора веса, чем эстрогены. Кроме того, сочетание ликопина и эстрогенов дополнительно снижало уровень сахара в крови. Ученые предположили, что ликопин способствует улучшению работы печени и ускоряет расщепление жиров. Эффект проявился уже через неделю: метаболизм рыб заметно изменился. По мнению авторов, это дает основания надеяться, что даже небольшие изменения в рационе могут быстро приносить ощутимую пользу.

В дальнейшем команда планирует изучить влияние ликопина на гены, связанные с воспалением и обменом веществ, а также сравнить эффективность разных сортов томатов.