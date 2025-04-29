Россия резко увеличила поставки зерна в несколько государств

ЦОК АПК: Поставки зерна из России в Мозамбик выросли почти в 12 раз

В I квартале этого года Россия резко увеличила поставки пшеницы и другой агропродукции в ряд африканских и азиатских государств. Это выяснили в ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ЦОК АПК). Выводы его экспертов процитировало ТАСС.

Оказалось, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки пшеницы в Нигерию выросли в пять раз (до 262 тысяч тонн), в Марокко — в два раза (до 174 тысяч), а в Мозамбик — в 11,7 раза (до 73,8 тысячи). Кроме того, импорт российской пшеницы нарастили Камерун (в 2,2 раза) и Бурунди (в 9,6 раза). Первая купила 50 тысяч тонн, а вторая — 30,5 тысячи.

Наблюдается растущий спрос на российскую пшеницу и на Ближнем Востоке. Экспорт в Ливан вырос в три раза, в Ирак — в два раза, а в Израиль — на 11 процентов.

Кроме того, в 2,2 раза выросли поставки зерна из России в Южную Корею, а Китай в два раза увеличил импорт российских семян льна.

Ранее сообщалось, что по итогам марта 2025 года суммарные объемы поставок российской пшеницы в Южную Корею сжались более чем вдвое, если сравнивать с февральскими значениями.