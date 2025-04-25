Поставки ключевой российской агрокультуры в одну страну рухнули

РИА Новости: Поставки пшеницы из России в Южную Корею упали в 2,3 раза в марте

По итогам марта 2025 года суммарные объемы поставок российской пшеницы в Южную Корею сократились более чем вдвое в сравнении с февральским показателем и опустились до отметки примерно в 23 тысячи тонн. О резком падении экспорта ключевой агрокультуры сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы азиатской страны.

В годовом выражении объемы поставок снизились в 2,3 раза. Достигнутый в первый месяц весны результат оказался минимальным с декабря 2024 года. В структуре корейского импорта пшеницы Россия сохранила за собой третью строчку.

Лидером по объемам поставок пшеницы в Южную Корею оказались США, отправившие в азиатскую страну в общей сложности 101,5 тысячи тонн. На втором месте расположилась Австралия с результатом в 68,8 тысячи. Россия смогла незначительно опередить Индию (22 тысячи), занявшую в итоге четвертую строчку.

Во второй половине 2024 года главным покупателем российской пшеницы стал Египет. Эта африканская страна за отчетный период закупила у РФ в общей сложности 5,45 миллиона тонн. За год показатель увеличился в 1,8 раза. В целом, поставки российской сельхозпродукции в Африку выросли на 19 процентов в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки в 7 миллиардов долларов в денежном выражении.