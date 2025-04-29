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11:23, 29 апреля 2025Путешествия

Россияне признались в желании заводить знакомства в отпуске

56 процентов россиян знакомятся во время отпуска
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: NadyaEugene / Shutterstock / Fotodom

Большинство россиян (56 процентов) заводят знакомства во время отпуска. Об этом стало известно в ходе опроса, который проводили финтех-компания ЮMoney и сервис «ОК Знакомства». Результаты исследования появились в распоряжении «Ленты.ру».

Чаще респонденты (38 процентов) указывали, что заводят новые знакомства на море. Тогда как треть участников опроса знакомятся в онлайне: в соцсетях (52 процента), на сайтах знакомств (25 процентов), 23 процента используют дейтинг-сервисы.

Кроме того, россияне раскрыли популярные места для знакомств на отдыхе. Каждый четвертый рассказал, что общается с новыми людьми во время экскурсий или в самолете и поезде, 22 процента — в санатории, доме отдыха или отеле. Еще 19 процентов россиян обычно знакомятся в походах, в ресторанах или на концертах и фестивалях, каждый пятый — в круизах, 5 процентов — на ретритах или йога-турах.

Респондентов зачастую привлекает чувство юмора и обаяние человека (30 процентов). Для 27 процентов опрошенных важны общие интересы и хобби, для 26 процентов — внешность, 22 процента обращают внимание на умение поддержать разговор, 15 процентов — на серьезность намерений и целей в жизни.

Респондентами стали 2 тысячи совершеннолетних пользователей.

Ранее выяснилось, что холодец оказался способен разрушить симпатию между россиянами. Стало известно, что у 81 процента россиян есть «красные флаги» в еде. Так, почти половина опрошенных (45 процентов) россиян признались, что любовь к холодцу оттолкнет их от потенциального партнера.

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