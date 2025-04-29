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17:43, 29 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин избил своего дедушку металлическим костылем и был задержан

Под Воронежем задержали мужчину, избившего своего деда металлическим костылем
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Воронежской области задержали 37-летнего мужчину, избившего своего 65-летнего деда металлическим костылем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

О пожилом жителе с серьезными травмами в полицию сообщили из больницы. Правоохранители выяснили, что между ним и его внуком дома в селе Ендовище произошел конфликт, в результате которого родственник нанес дедушке удары костылем. Травмы на теле потерпевшего родственники увидели только на следующий день и вызвали скорую.

В полиции мужчина признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Сам мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Лобне велосипедист избил человека во время ссоры во дворе дома.

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