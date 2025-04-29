Россиянин назвал депутата Спанч Бобом и поплатился

В Озерске активист назвал депутата Зайцева Спанч Бобом и получил штраф

В Озерске Челябинской области активист назвал местного депутата Евгения Зайцева Спанч Бобом и поплатился — суд назначил ему штраф. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его информации, чиновник через суд смог доказать, что Спанч Боб — оскорбительное выражение. В результате активиста из Озерска оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Спанч Бобом активист назвал депутата в социальных сетях, где также выразил недовольство его работой. Суд постановил, что мужчина должен удалить посты и выплатить местному депутату моральную компенсацию.

«Я веду сообщество, в котором рассказываю о политической и общественной жизни города Озерска. В связи с этим я рассказывал в том числе о депутате Зайцеве. Пишу я довольно-таки резко у себя в сообществе и позволяю себе всякие вещи в отношении абсолютно всех», — объяснил активист.

Ранее в Карелии депутат Галина Гореликова назвала россиянку «курицей», указала на «ее место» и поплатилась — суд обязал ее компенсировать моральный ущерб в размере 70 тысяч рублей, а также уплатить 10 тысяч рублей судебных издержек.