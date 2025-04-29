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07:56, 29 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин получил грант на развитие коневодческой фермы и стал фигурантом уголовного дела

В Северной Осетии задержан мужчина, похитивший 6 млн руб. на развитие конефермы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

В Северной Осетии задержан 46-летний житель села Фарн, похитивший шесть миллионов рублей гранта на развитие коневодческой фермы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, мужчина подал заявку на получение гранта на развитие животноводческой фермы в региональное Министерство сельского хозяйства. Ему было выделено шесть миллионов рублей. На эти деньги он обязался купить 75 лошадей карачаевской породы и создать ферму. В итоге, полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Затем он решил скрыть махинацию и договорился с 56-летним односельчанином, являющимся начальником службы по болезням животных Правобережного района, о том, чтобы подать в Министерство сельского хозяйства ложные данные о трате гранта по назначению.

В результате, полицейские задержали его сообщника тоже. В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что силовики задержали ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину по делу о хищении 10 миллионов рублей бюджетных средств.

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