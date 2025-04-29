Россиянка написала донос на учителя из-за двойки сына

Жительница Петербурга написала донос на учителя из-за двойки сына

Жительница Санкт-Петербурга написала донос на учителя из-за двойки сына-девятиклассника. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По версии россиянки, педагог на протяжении длительного времени подозревал ее ребенка в вещах, которые тот не делал. С начала учебного года у школьника снизилась успеваемость. В прошлом подросток был отличником. Родительница пояснила полицейским, что недавно ее сыну поставили двойку за домашнюю работу. Педагог мотивировал это тем, что несовершеннолетний все списал.

Мать подростка уверена, что учитель необъективен и зачем-то пытается оклеветать ее сына. Она подчеркнула, что помогала ребенку с выполнением заданий в домашней работе.

Ранее сообщалось, что в селе Ташкиново в Башкирии школьники сняли на видео учителя, смотрящего порно на уроке.