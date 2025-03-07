Российские школьники сняли на видео смотрящего порно на уроке учителя

В селе Ташкиново в Башкирии школьники сняли на видео учителя, смотрящего порно на уроке. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.
На представленном ролике видно, как мужчина с телефоном сидит за столом. Находящимся в классе российским ученикам демонстрируется видео откровенного содержания с проектора.
Как утверждает Mash Batash, мужчина преподает детям физику и технологию. Директору школы доложили о странных предпочтениях сотрудника.
Она намерена созвать родительское собрание, чтобы решить судьбу учителя.
Ранее сообщалось, что учительница из Приморского края попала в больницу после встречи с отцом школьника.
Родители других детей написали на обидчика российского педагога заявление в полицию.