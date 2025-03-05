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14:06, 5 марта 2025Россия

В России учительница попала в больницу после встречи с отцом школьника

В Приморье учительница попала в больницу после встречи с отцом школьника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Учительница из Приморского края попала в больницу после встречи с отцом школьника. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Все произошло в поселке городского типа Смоляниново, к этому привело поведение одного из учеников. Он постоянно колол одноклассников острыми предметами и заявлял о своей безнаказанности. Мальчик хвастался педагогам, что еще в детском саду его родители добились увольнения троих воспитателей.

Вскоре учительнице пришлось и самой познакомиться с отцом хулигана. Мужчина смог пробраться в школу мимо поста охраны и накричал на педагога прямо во время урока. Женщина не выдержала стресса и вскоре после этого попала в больницу. Родители других детей написали на отца школьника заявление в полицию.

Ранее аналогичный случай произошел в Якутске. Там учительница получила сотрясение мозга после разговора с отцом одного из детей. Перед этим мужчина безуспешно пытался взыскать со школы компенсацию морального вреда из-за частой смены педагогического состава.

ЖЗЛ
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