Россиянка переводила деньги на нужды ВСУ и была осуждена за госизмену

Суд дал 12 лет жительнице Забайкалья за перевод денег на обмундирование ВСУ

Новосибирский суд огласил приговор в отношении жительницы Забайкальского края, которая переводила деньги на покупку обмундирования для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Екатерину Егорову признали виновной в государственной измене и приговорили к 12 годам колонии общего режима. Ей также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Как установил суд, за период с июня 2023 года по апрель 2024-го женщина регулярно переводила деньги со своей банковской карты на счета, используемые ВСУ. Она была задержана в июне 2024 года при попытке пересечения границы России.

Вину злоумышленница признала и активно сотрудничала со следствием.

Ранее стало известно, что в Магаданской области отец и сын предстанут перед судом по делу о государственной измене в пользу Украины.