Российского заключенного обвинили в госизмене за передачу Украине данных об участниках СВО

В Магаданской области ФСБ задержала отца и сына за госизмену в пользу Украины

В Магаданской области отец и сын предстанут перед судом по делу о государственной измене в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении ФСБ.

По данным следствия, 36-летний мужчина, отбывая срок в колонии, с февраля 2022 года собирал персональные данные осужденных, отправлявшихся в зону проведения специальной военной операции (СВО) в составе ЧВК «Вагнер» и передавал их своему отцу, который через интернет передавал информацию спецслужбам Украины. 61-летний мужчина также был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее в Москве Мещанский суд арестовал местного жителя Дмитрия Филиппова по делу о государственной измене.