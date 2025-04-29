Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 29 апреля 2025Силовые структуры

Российского заключенного обвинили в госизмене за передачу Украине данных об участниках СВО

В Магаданской области ФСБ задержала отца и сына за госизмену в пользу Украины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Магаданской области отец и сын предстанут перед судом по делу о государственной измене в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении ФСБ.

По данным следствия, 36-летний мужчина, отбывая срок в колонии, с февраля 2022 года собирал персональные данные осужденных, отправлявшихся в зону проведения специальной военной операции (СВО) в составе ЧВК «Вагнер» и передавал их своему отцу, который через интернет передавал информацию спецслужбам Украины. 61-летний мужчина также был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее в Москве Мещанский суд арестовал местного жителя Дмитрия Филиппова по делу о государственной измене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничего общего с киевским режимом». Помощник Путина рассказал о будущем Одессы

    Передававшего Украине данные о Крымском мосте и нефтебазе россиянина отдали под суд

    Госдолг Украины заметно вырос

    В российском городе пара кинологов избила собак и попала на видео

    В НХЛ забросили одну из самых быстрых шайб в плей-офф в XXI веке

    Россиянам назвали преимущество каркасного дома

    Россияне раскрыли способы познакомиться в отпуске

    В Госдуме призвали помочь женам вернувшихся с СВО россиян

    Киркоров дал одно обещание после возгорания на сцене

    Попавший в аварию Haval разорвало на части

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости