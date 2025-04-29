Россиянка приревновала сожителя к другой женщине и переехала его на машине

Жительница Истры приревновала сожителя к другой женщине и переехала его

В Истре 34-летняя местная жительница приревновала сожителя к другой женщине и переехала его на автомобиле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

По версии следствия, все произошло вечером 26 апреля в деревне Ламишино. Злоумышленница села за руль машины и наехала на своего сожителя. Довести преступление до конца она не смогла из-за повреждений авто.

Потерпевший получил частичную ампутацию правой конечности и другие повреждения.

На допросе женщина призналась, что переехала сожителя из ревности. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Ранее суд вынес приговор в отношении 44-летнего жителя Красноярска, который 21 год назад переехал 17-летнюю знакомую на автомобиле и удушил ее, чтобы скрыть следы преступления.