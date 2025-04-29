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16:21, 29 апреля 2025Россия

Россиянка присвоила «гробовые» выплаты бойца СВО после развода с ним и поплатилась

В Краснодарском крае экс-жена бойца СВО присвоила выплаты, перечисленные детям
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Краснодарском крае бывшая жена бойца специальной военной операции (СВО) на Украине присвоила «гробовые» выплаты, перечисленные детям. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

После развода супругов прошло уже несколько лет, однако, по данным ведомства, узнав о смерти экс-мужа на фронте, россиянка обратилась за выплатами.

Деньги полагались детям военнослужащего, поэтому женщина сообщила сотрудникам органов опеки, что средства пойдут на покупку жилья для них.

Получив более 3,3 миллиона рублей, россиянка потратила их на свои нужды и поплатилась. Ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Дело направили в суд.

Ранее в Крыму лишенная родительских прав мать оставила дочь бойца СВО без выплат. Она сняла с ее счета 2 миллиона 236 тысяч рублей и потратила их на покупку недвижимости для одного из своих родственников.

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