Российская девятиклассница заявила об изнасиловании после глотка напитка на концерте

В Петербурге девятиклассницу изнасиловали на концерте после угощения напитком

В Санкт-Петербурге российская девятиклассница обвинила молодых людей в изнасиловании. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, девушка рассказала полицейским, что познакомилась с группой молодых людей в клубе. В ходе беседы они предложили школьнице неизвестный напиток, после которого ей стало сложно себя контролировать. Компания молодых людей, пользуясь состоянием девушки завела ее в мужской туалет и изнасиловала. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске задержан 18-летний студент электромеханического колледжа, подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы.