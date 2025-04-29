Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:27, 29 апреля 2025Силовые структуры

Российская девятиклассница заявила об изнасиловании после глотка напитка на концерте

В Петербурге девятиклассницу изнасиловали на концерте после угощения напитком
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге российская девятиклассница обвинила молодых людей в изнасиловании. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, девушка рассказала полицейским, что познакомилась с группой молодых людей в клубе. В ходе беседы они предложили школьнице неизвестный напиток, после которого ей стало сложно себя контролировать. Компания молодых людей, пользуясь состоянием девушки завела ее в мужской туалет и изнасиловала. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске задержан 18-летний студент электромеханического колледжа, подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничего общего с киевским режимом». Помощник Путина рассказал о будущем Одессы

    Россияне раскрыли способы познакомиться в отпуске

    В Госдуме призвали помочь женам вернувшихся с СВО россиян

    Киркоров дал одно обещание после возгорания на сцене

    Попавший в аварию Haval разорвало на части

    Звезду «Серебряных коньков» обвинили в отказе от уплаты алиментов

    Американский конгрессмен поддержал идею вступления Украины в НАТО

    Россиянин шел пешком от Бийска до Новосибирска две недели и снял путь на видео

    Россиянка попыталась вывезти в Европу монеты времен Российской империи

    Экстремально похудевшая рэперша Lizzo похвасталась фигурой в прозрачном наряде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости