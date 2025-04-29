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08:01, 29 апреля 2025Бывший СССР

Российские военные сбросили на позиции ВСУ листовки с QR-кодами

ВС РФ сбросили на позиции ВСУ в ДНР листовки с инструкцией по сдаче в плен
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские военные с помощью дронов сбросили на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР листовки с QR-кодами, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Код ведет на инструкцию для безопасной сдачи в плен. Кроме того, на самой листовке написано: «Возвращайся домой сегодня — ты нужен своим родным живым».

Ранее боец из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ по имени Александр рассказал, что на позициях он и его подразделение провели около девяти дней, после чего появился российский БПЛА и разбросал листовки с призывом сложить оружие, а также с подробной инструкцией, как сдаться в плен.

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