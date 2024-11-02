Пленный украинский солдат назвал службу на передовой «реальным адом»

РИА Новости: пленный солдат ВСУ назвал службу на харьковском направлении «адом»

Сдавшийся в плен на Харьковском направлении украинский военнослужащий назвал службу на передовых позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении «адом». Об этом сообщает РИА Новости.

Боец из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ по имени Александр рассказал, что на позициях он и его подразделение провели около девяти дней, после чего появился российский БПЛА и разбросал листовки с призывом сложить оружие, а также с подробной инструкцией, как сдаться в плен.

«Но это такое, девять дней — это реальный ад. Невозможно было ни сидеть, ничего. Головы не поднять», — сказал военный. Александр также рассказал, что в момент сдачи в плен появившийся в небе украинский ударный беспилотник сбросил на его группу две гранаты.

Ранее пленный боец ВСУ Александр Долматов сообщал, что в украинской армии растет риск бунта со стороны командования. В числе причин он назвал отсутствие коммуникации между подразделениями, безжалостное отношение к личному составу и увеличение безвозвратных потерь и дезертиров.