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19:38, 29 апреля 2025Россия

Российских школьников накормили макаронами с жуками

В Карелии школьников кормили макаронами с жуками
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Карелии школьников в столовой образовательного учреждения накормили макаронами с жуками. Об этом пишет «Daily Карелия».

Издание опубликовало кадры тарелок, на которых видно, что среди политых соусом макарон заметны несколько насекомых, предположительно, жуков.

Родители обратились с жалобами к школе. По их словам, дети после этого случая отказываются есть в столовой.

На встрече с директором образовательной организации повар признала вину и оправдалась тем, что якобы забыла просеять муку. В школе, в свою очередь, пообещали сменить работников кухни к новому учебному году.

Ранее беременная россиянка нашла червя в еде из столовой в Центральной районной больнице Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа. Другие пациенты также пожаловались на то, что зачастую в супах попадаются неочищенные овощи и другие «малоприятные вещи».

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