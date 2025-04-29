Российских школьников накормили макаронами с жуками

В Карелии школьников кормили макаронами с жуками

В Карелии школьников в столовой образовательного учреждения накормили макаронами с жуками. Об этом пишет «Daily Карелия».

Издание опубликовало кадры тарелок, на которых видно, что среди политых соусом макарон заметны несколько насекомых, предположительно, жуков.

Родители обратились с жалобами к школе. По их словам, дети после этого случая отказываются есть в столовой.

На встрече с директором образовательной организации повар признала вину и оправдалась тем, что якобы забыла просеять муку. В школе, в свою очередь, пообещали сменить работников кухни к новому учебному году.

Ранее беременная россиянка нашла червя в еде из столовой в Центральной районной больнице Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа. Другие пациенты также пожаловались на то, что зачастую в супах попадаются неочищенные овощи и другие «малоприятные вещи».