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10:03, 29 апреля 2025Культура

Седокова заявила о планах улететь из России без обратного билета

Седокова заявила, что планировала улететь из России без обратного билета
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова заявила о планах улететь из России без обратного билета. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В итоге поездка, предположительно, отменилась. Так, Седокова опубликовала скриншот переписки с подругой, которая отговорила ее от полета. «Пока здесь страшная паника, ничего не работает: ни воды, ни света. Заправки закрыты, магазины тоже. Люди застряли в поездах, метро и самолетах», — говорится в сообщении.

«Видимо, у судьбы, как всегда, свои планы. И остается ей только довериться», — прокомментировала информацию исполнительница.

Ранее Анна Седокова ответила на критику в свой адрес после трагедии, произошедшей с ее бывшим мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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