Седокова ответила хейтерам и заявила о проблемах в браке с бывшим мужем

Певица Анна Седокова заявила об агрессии в браке с баскетболистом Янисом Тиммой

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова ответила на критику в свой адрес после трагедии, произошедшей с ее бывшим мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Вы знаете, как мы жили? Через что я прошла? Каким он стал, когда прекратил играть? Куда он стал отправлять всю свою агрессию и на кого?» — написала исполнительница в ответ на комментарий одной из пользовательниц сети, добавив, что она «правда старается молчать и ничего не говорить», но ей «надоели эти обвинения».

Ранее Анна Седокова впервые ответила на хейт после трагедии с бывшим мужем. «Я открыла комментарии, потому что устала бояться и мне нечего скрывать», — заявила певица.