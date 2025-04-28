Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:22, 28 апреля 2025Культура

Седокова ответила хейтерам и заявила о проблемах в браке с бывшим мужем

Певица Анна Седокова заявила об агрессии в браке с баскетболистом Янисом Тиммой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова ответила на критику в свой адрес после трагедии, произошедшей с ее бывшим мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Вы знаете, как мы жили? Через что я прошла? Каким он стал, когда прекратил играть? Куда он стал отправлять всю свою агрессию и на кого?» — написала исполнительница в ответ на комментарий одной из пользовательниц сети, добавив, что она «правда старается молчать и ничего не говорить», но ей «надоели эти обвинения».

Ранее Анна Седокова впервые ответила на хейт после трагедии с бывшим мужем. «Я открыла комментарии, потому что устала бояться и мне нечего скрывать», — заявила певица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве отреагировали на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы

    Шаляпин объяснил феномен Кадышевой

    Задержанного ФСБ молдаванина Курдоглу внесли в перечень террористов в России

    Миллиарды икринок усыпали пляж на Сахалине

    В Госдуме ответили на призыв Госдепа прекратить военное взаимодействие России с КНДР

    Apple неожиданно выиграет от высоких торговых пошлин США

    Восьмерых участников беспорядков в российском аэропорту осудили на длительные сроки

    Главврача российского роддома наказали за отказ делать аборт

    Ранка во рту у 23-летней медсестры оказалась симптомом опасной болезни

    Мужчина назвался мифическим змеем и попал в тюрьму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости