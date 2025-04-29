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15:46, 29 апреля 2025Экономика

Советник Набиуллиной прокомментировал возможное снижение цены отсечения для нефти

Тремасов: Снижение цены отсечения нефти в России повлияет на нейтральную ставку
Дмитрий Воронин

Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Потенциальное снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле может стать фактором уменьшения оценки уровня нейтральной ставки, составляющего сейчас 7,5-8,5 процента, считает советник председателя Центробанка (ЦБ) РФ Кирилл Тремасов. Его цитирует «Интерфакс».

«Более консервативная, более сдержанная бюджетная политика – это фактор, снижающий оценку нейтральной ставки в экономике, снижающий уровень процентных ставок», — сказал советник Эльвиры Набиуллиной, уточнив, что речь идет о стабилизирующем механизме, влияющем на стоимость длинных денег в экономике.

В контексте работы Центробанков считается, что если ключевая ставка выше нейтральной (в РФ сейчас, исходя из приведенных показателей она превышает ее примерно втрое), то монетарная политика имеет ограничительный характер, если ниже – стимулирующий. При этом речь идет о ненаблюдаемой величине, которую на практике можно лишь приблизительно оценить на основе других экономических показателей.

На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов призвал донастроить текущий уровень цены отсечения в бюджетном правиле, установленный на уровне 60 долларов за баррель, что необходимо для минимизации внешних рисков и повышения устойчивости национальной финансовой системы.

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