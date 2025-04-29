Спрос россиян на доставку машин из-за рубежа заметно вырос

«Известия»: Интерес россиян к доставке машин из-за рубежа вырос с начала весны

Интерес россиян к доставке машин из-за рубежа заметно вырос с начала весны 2025 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Заметный прирост на этом фоне продемонстрировал спрос на водителей-перегонщиков. Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин связал подобную динамику с удорожанием новых машин в России. Следствием этого стала активизация спроса на вторичном рынке. Стоимость подержанного автомобиля с доставкой в РФ зачастую ниже, чем цена новой машины в дилерском центре.

Кроме того, добавил он, ассортимент авто за границей выше, чем на российском рынке. За рубежом в открытом доступе остаются многие популярные у граждан марки и модели, которые перестали официально продаваться в РФ после начала боевых действий на Украине в конце февраля 2022 года. Речь идет в том числе об автомобилях Toyota, BMW и Mercedes-Benz с доставкой из Китая. «Их модели собираются локально и при этом стоят заметно дешевле, чем в Европе», — резюмировал Житнухин.

Большим спросом у россиян также пользуются южнокорейские бренды, уточняется в материале. Привезти в РФ автомобили Kia с пробегом в 50 тысяч километров из страны-производителя в интернете предлагают в среднем за сумму от 2,3 миллиона рублей. «Услуга по перегону автомобиля из-за границы остается едва ли не единственным драйвером всего российского авторынка», — заключил глава Migtorg Александр Коротков.

Подобная практика будет еще долго оставаться популярной у россиян, сходятся во мнении эксперты. Возобновить официальные продажи машин ушедших из страны производителей можно будет не раньше 2028 года, считает глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Большинство ушедших с российского рынка брендов — европейские. Власти же Евросоюза (ЕС), в отличие от США, пока не идут на контакты с Кремлем по поводу возможного снятия санкций. На этом фоне Иванов призвал россиян не испытывать ложных надежд на скорое возвращение западных автобрендов в РФ.