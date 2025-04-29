Сукачев высказался о состоянии Михаила Ефремова

Гарик Сукачев заявил, что Михаилу Ефремову нужен отдых после колонии

Российский рок-музыкант, режиссер театра и кино Гарик Сукачев сообщил, что актеру Михаилу Ефремову требуется отдых после выхода из колонии. Его слова приводит KP.RU.

Сукачев назвал Ефремова близким другом и заявил, что участие актера в новых постановках зависит от его состояния. «Я не хочу его сейчас тревожить. У него очень непростые времена», — отметил музыкант.

По словам Сукачева, Ефремову сейчас не стоит принимать участие в кинопроектах или выступать на театральной сцене. «Дайте человеку выспаться, побыть с собой, прогуляться, прийти в себя после такого испытания», — заявил артист.

Ефремова приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось. 9 апреля 2025 года артист вышел из исправительной колонии в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Ефремов не выходит из своего дома из-за повышенного внимания журналистов. Соседи актера заявили, что у подъезда артиста иногда дежурит микроавтобус с корреспондентами.