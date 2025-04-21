Ефремов отказался выходить из дома из-за повышенного внимания

KP.RU: Актер Михаил Ефремов не выходит из своего дома из-за повышенного внимания

Вышедший из колонии актер Михаил Ефремов не выходит из своего дома из-за повышенного внимания журналистов. Об этом пишет KP.RU.

По информации издания, у подъезда артиста иногда дежурит микроавтобус с корреспондентами. «Надеемся, что скоро станет спокойно и никого постороннего на нашей улице не будет. Его самого не видели уже пару дней», — поделились соседи Ефремова.

Ранее нарколог Василий Шуров предположил, что Михаил Ефремов снова начнет злоупотреблять алкоголем. По мнению эксперта, после колонии артист вернется в богемную среду, поэтому велик риск, что он снова пристрастится к алкоголю.