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15:24, 18 апреля 2025Культура

Нарколог предсказал Ефремову возвращение к алкоголю

Нарколог Шуров: Вышедший по УДО Ефремов снова начнет пить из-за богемной среды
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Нарколог Василий Шуров предположил, что вышедший из колонии актер Михаил Ефремов снова начнет злоупотреблять алкоголем. Его комментарий приводит KP.RU.

«Дело в том, что у Ефремова очень длительный стаж употребления. Сейчас ему 61 год, а по воспоминаниям самого актера, он начал активно употреблять с 14 лет», — отметил специалист. По мнению Шурова, после колонии артист вернется в богемную среду, поэтому велик риск, что он снова пристрастится к алкоголю.

«Его сейчас подлечат, он съездит в санаторий, подправит репутацию, но потом все равно вернется в привычную среду», — заявил Шуров. По его словам, зависимость Ефремова может помешать ему сдержать обещания, данные на суде во время рассмотрения ходатайства о его условно-досрочном освобождении (УДО).

Ранее друг Ефремова заявил, что актер не пьет и не курит после УДО. Артист якобы посвящает свободное время чтению книг и просмотру фильмов, которые пропустил за годы отбывания наказания.

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