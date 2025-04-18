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12:42, 18 апреля 2025Культура

Друг Ефремова раскрыл отношение актера к алкоголю после колонии

KP.RU: Ефремов не пьет и не курит после освобождения из колонии
Ольга Коровина
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Друг вышедшего из колонии Михаила Ефремова заявил, что актер не пьет и не курит после условно-досрочного освобождения (УДО). Его комментарий приводит KP.RU.

По словам приятеля Ефремова, артист посвящает свободное время чтению книг и просмотру фильмов, которые пропустил за годы отбывания наказания. Также актер изучает сценарии проектов, которые присылают ему друзья. «Естественно, что не пьет и не курит», — отметил собеседник издания.

По данным источника, за состоянием артиста следит его супруга Софья Кругликова. Именно она контролирует ход лечения, которое необходимо Ефремову из-за хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Ефремова приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось. 9 апреля 2025 года артист вышел из исправительной колонии в Белгородской области.

Ранее режиссер Алексей Герман-младший сообщил, что Ефремов может сыграть в его новом фильме. По его словам, речь идет о картине, посвященной советскому режиссеру Сергею Эйзенштейну.

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