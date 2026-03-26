15:10, 26 марта 2026

Международная организация предупредила о скачке инфляции

ОЭСР: Иранский кризис сорвал рост мировой экономики и грозит разогнать инфляцию
Кирилл Луцюк

Фото: Andrey Burstein / Shutterstock / Fotodom  

Эскалация ближневосточного конфликта сбила мировую экономику с более сильной траектории роста. К такому выводу пришли эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Их выводы процитировало Reuters.

Как полагают в ОЭСР, почти полная остановка поставок энергоносителей через Ормузский пролив грозит резко повысить инфляцию. Кроме того, темпы роста глобального ВВП снизятся с 3,3 процента в 2025 году до 2,9 процента в 2026 году. Инфляция в странах G20 в этом году будет на 1,2 процентных пункта выше, чем ожидалось ранее, и составит 4 процента, после чего снизится до 2,7 процента в 2027 году.

Годовой рост ВВП в США замедлится с 2 процентов в 2026 году до 1,7 процента в 2027 году, поскольку значительные инвестиции в ИИ постепенно будут компенсироваться замедлением роста реальных доходов. Общий уровень инфляции в США в 2026 году достигнет 4,2 процента, что на 1,2 процентных пункта выше предыдущего прогноза.

Рост китайской экономики замедлится до 4,4 процента в 2026 году и до 4,3 процента в 2027 году. Что касается роста ВВП еврозоны, то он сократится до 0,8 процента в 2026 году, а затем увеличится до 1,2 процента в 2027 году благодаря росту расходов на оборону.

Есть прогнозы, что затягивание ближневосточного конфликта может навредить и России. Речь идет о том, что падение мировой экономики чревато просадкой спроса на российские энергоносители.

