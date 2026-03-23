10:15, 23 марта 2026

В Госдуме заявили об опасности для России затяжной войны в Иране

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Депутат Госдумы Сергей Чижов заявил об опасности для России затяжной войны в Иране. По его словам, это чревато падением мировой экономики, из-за чего спрос на российские энергоносители может просесть, передает «Газета.Ru».

Парламентарий отметил, что российскому бюджету только на первых порах пойдут на пользу рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке и частичная отмена санкций против России.

«Нельзя исключить, что принятый Госдумой прошлой осенью бюджет на 2026 год из дефицитного превратится в профицитный. Такое станет возможным, если нефть надолго останется дорогой», — обозначил Чижов.

При этом депутат подчеркнул, что затягивание конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать падение спроса на нефть и, как следствие, цен на ресурсы. «Такую перспективу нужно тоже иметь в виду», — подметил он.

Чижов также напомнил о Договоре о стратегическом партнерстве России и Ирана, который был заключен год назад. По его словам, из-за конфликта взаимовыгодные торговые связи с Тегераном теперь оказались под угрозой.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европейский союз находится в конце очереди за российскими энергоресурсами.

