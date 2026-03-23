Дмитриев: ЕС находится в хвосте очереди за российскими энергоресурсами

Европейский союз находится в конце очереди за российскими энергоресурсами. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«ЕС в конце очереди», — говорится в сообщении. Таким образом он отреагировал на публикацию BRICS News о визите премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию.

Ранее Кирилл Дмитриев высмеял «успехи» русофобской программы Евросоюза. «Европа наконец-то может насладиться успехом как своей "зеленой", так и русофобской программы — нет нефти, нет газа», — написал он. Глава РФПИ также отметил, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке противники и партнеры России будут больше ценить ее роль в качестве экспортера ресурсов.