08:28, 23 марта 2026Россия

Названо место ЕС в очереди за российскими энергоносителями

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Европейский союз находится в конце очереди за российскими энергоресурсами. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«ЕС в конце очереди», — говорится в сообщении. Таким образом он отреагировал на публикацию BRICS News о визите премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию.

Ранее Кирилл Дмитриев высмеял «успехи» русофобской программы Евросоюза. «Европа наконец-то может насладиться успехом как своей "зеленой", так и русофобской программы — нет нефти, нет газа», — написал он. Глава РФПИ также отметил, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке противники и партнеры России будут больше ценить ее роль в качестве экспортера ресурсов.

    Последние новости

    Стало известно о разрушениях в Ленобласти после налета дронов ВСУ

    Названы три веские причины громко стонать во время секса

    Трамп обеспокоил Европу возможным шагом по Украине

    Раскрыты планы США по наземной операции против Ирана

    Россиянка обвинила врачей в смерти ребенка при родах

    Названо место ЕС в очереди за российскими энергоносителями

    ВСУ разместили орудие на городском стадионе Херсона

    Уволившимся россиянам перестали искать замену

    Генсек НАТО рассказал о помощи Украине со стороны США

    Российский рабочий ответит за пожар на предприятии с ущербом на сотню миллионов

    Все новости
